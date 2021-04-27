دون فرض إجراءات حجر.. نيوزيلندا تنهي وقف السفر مع أستراليا الغربية غدًا

قال الوزير النيوزيلندي المكلف بمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، كريس هيبكينز، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن بلاده سترفع قرارها بوقف السفر مع أستراليا الغربية ظهر غدٍ الأربعاء.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أنه من المقرر أن يتم استئناف السفر بدون فرض إجراءات حجر صحي - من أستراليا الغربية إلى نيوزيلندا، للمسافرين الذين لم يتم وصفهم بأنهم "مخالطون" لمصابين بفيروس كورونا.



وأضاف البيان:"بالنسبة لأولئك الذين تم وصفهم بأنهم مخالطون، فسوف يتعين عليهم إتمام فترة عزل ذاتي مدتها 14 يوما، وتقديم دليل على اجتيازهم اختبار سلبي للاصابة بمرض /كوفيد /19-، قبل توجههم إلى نيوزيلندا".



وبينما اقتربت أستراليا من القضاء على العدوى المحلية عن طريق إغلاق حدودها الدولية لغير المقيمين - بخلاف فقاعة سفر جديدة مع نيوزيلندا - تتسرب حالات عرضية إلى المجتمع من فنادق العزل.



وتطالب المعارضة العمالية الرئيسية رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بتسريع عملية طرح اللقاح البطيئة حاليا للتخفيف من مثل هذه المخاطر.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 147.9 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.04 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 147 مليونا و 881 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 85.6 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 121 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 10.44مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.