صيام وامتحانات.. 7 أطعمة تقوي ذاكرة الطلاب أثناء المذاكرة في رمضان

يصادف شهر رمضان هذا العام فترة أداء الامتحانات، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، تفاصيل امتحانات الفصول الدراسية المختلفة، ويزيد فترة الصيام وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في كيفية إجراء التعلم والتقييمات والامتحانات خلال هذا الوقت إلى زيادة الضغط على الطلاب.

وبحسب موقع «jagranjosh» وضع الخبراء بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على مستويات التركيز لدى الطلاب بشكل أفضل، أثناء أداء الامتحانات من خلال تناول بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة:

الخضروات الورقية الخضراء

مليئة بمضادات الأكسدة والكاروتينات، وكلاهما من العناصر المسؤولة عن تعزيز قوة الذاكرة. كما أنها مليئة بفيتامينات ب، التي تساعد على تركيز الذاكرة والتركيز، وكذلك تحسن من الصحة العقلية بشكل عام، كما أن هذه الخضروات غنية بحمض الفوليك الذي يساعد على تحسين صفاء العقل.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالمغنيسيوم وفيتامينات ب وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، وتساعد كل هذه المكونات على التركيز بشكل أفضل، وفقدان الوزن، وتحسين الوضوح العقلي للأشياء، أفضل طريقة لتناولها هي رشها على الحبوب واللبن والشوفان والسلطات وغيرها من المواد الغذائية.

المكسرات

لن يكون هناك أي شخص غير مدرك لحقيقة أن اللوز والجوز مفيدان للدماغ، وتعد هذه المكسرات مصدرًا رائعًا لفيتامين هـ ، وهو فيتامين يرتبط بتقليل التدهور المعرفي مع تقدم العمر، كما أن المكسرات غنية جدًا بالزيوت الأساسية والأحماض الأمينية المفيدة جدًا لزيادة تركيزك.

ماء

يعتبر تناول كمية كافية من الماء في يوم واحد من أكثر الطرق فعالية لزيادة تركيزك، ويساعد استهلاك كمية كافية من الماء يوميًا على التخلص من السموم والنفايات الأخرى المتراكمة في أجسامنا إما عن طريق العرق أو البول، حيث يتكون 70 في المائة من جسم الإنسان من الماء.

البرتقال

يعتبر البرتقال من الفاكهة الحمضية، وهو مصدر غني جدًا بفيتامين سي، يعمل فيتامين سي كمضاد أكسدة قوي جدًا يساعد على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن إتلاف خلايا الدماغ، كما أنه يساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأمراض مثل نزلات البرد.

أطعمة ومشروبات تقوي الذاكرة للطلاب أثناء المذاكرة

الأسماك الدهنية

يعتبر تناول الأسماك الدهنية خيارًا جيدًا آخر لتعزيز الصحة العقلية، حيث تعتبر مصدرًا جيدًا جدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف السلوكية، أولئك الذين يعانون من نقص أوميجا 3 هم أكثر عرضة لتقلبات المزاج والاكتئاب والتعب وضعف القدرة على الاحتفاظ بالذاكرة، بعض المصادر الشعبية للأسماك الدهنية هي السلمون والسردين والماكريل وما إلى ذلك.

الشوكولاته الداكنة

من المعروف أن الكاكاو غني بالفلافونويد، وهي المركبات التي تعتبر مسؤولة عن تعزيز الأداء المعرفي، كما أنها تحتوي على كمية صغيرة من الكافيين الذي يساعد على تعزيز اليقظة الذهنية والمغنيسيوم الذي يساعدك على التخلص من التوتر، ومن المعروف أيضًا أنها تحفز إفراز الإندورفين والسيروتونين، وهي مركبات تجعلك تشعر بالراحة وتزيد من مزاجك.