كينيا تعتزم الحصول على قروض خارجية مجمعة

أعلنت الخزانة العامة في كينيا حاجتها إلى شركة استشارات في مجال إدارة الالتزامات المالية لمراجعة شروط بعض القروض المجمعة الخارجية التي تسعى كينيا للحصول عليها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مهمة شركة الاستشارات لن تشمل السندات السيادية الدولية لكينيا.



وبحسب بيان الخزانة العامة الذي نشرته صحيفة "ماي جوف" الحكومية الكينية فإن شركة الاستشارات ستتولى تحليل التكاليف والمخاطر في عقود القروض المجمعة المختارة، والتوصية بطرق تحسين كفاءة إدارة الدين الكيني ودعم إجراءات الإصلاح المالي.



ولضمان عدم حدوث تضارب مصالح، يجب ألا تكون الشركات الراغبة في تقديم الخدمات الاستشارية من المؤسسات المشاركة في تقديم قروض مجمعة لكينيا، ولا تعمل لصالح دائنين حاليين للحكومة، يتم تقديم عروض الشركات للفوز بعقد الخدمات الاستشارية حتى 24 مايو المقبل.

صندوق النقد الدولى يوافق على تخصيص 2.34 مليار دولار لدعم كينيا في مكافحة كورونا



وكان وافق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.34 مليار دولار؛ لدعم مكافحة كينيا لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعزيز خطتها للحد من مخاطر الديون مع حماية الموارد لدعم الفئات الضعيفة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن "المجلس وافق على ترتيبات مدتها 38 شهرًا بموجب التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد لكينيا بمبلغ يعادل 1.655 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي 305 % من حصة عضويتها أو حوالي 2.34 مليار دولار) لدعم المرحلة التالية من مكافحة السلطات لـ(كوفيد-19) ومعالجة الحاجة الملحة للحد من مخاطر الديون".

وأضاف البيان أن كينيا تضررت بشدة في بداية انتشار جائحة كورونا، لكن الاستجابة السياسية القوية أدت إلى تعزيز اقتصادي في عام 2021 بعد أن سجلت انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1٪ في عام 2020 الماضي.

وحتى مع هذا التعافي، قال صندوق النقد الدولي إن التحديات لا تزال قائمة أمام تحقيق نمو دائم وشامل والحد من الفقر، حيث تم منح الدولة الأفريقية بالفعل 739 مليون دولار مايو الماضي بسبب الأزمة الصحية.