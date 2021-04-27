الحكومة الألمانية تقدم توقعات جديدة حول الاقتصاد ومعدلات النمو

يقدم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الثلاثاء، توقعات اقتصادية جديدة للحكومة الألمانية.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة أكثر ثقة بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا هذا العام، حيث من المنتظر أن تعلن اليوم عن توقعها بأن يرتفع النمو هذا العام بنسبة 3.5%. وحتى الآن توقعت الحكومة الألمانية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2021.



وانهار الناتج الاقتصادي العام الماضي نتيجة أزمة كورونا. وكانت الحكومة الألمانية حتى الآن أكثر تشاؤما من معاهد البحوث الاقتصادية، التي توقعت في تنبؤ مشترك في منتصف أبريل الجاري نموا بنسبة 3.7 %.



وتبدو الصورة في الاقتصاد الألماني حاليا منقسمة لشقين، فبينما لا تزال قطاعات مثل الضيافة مثقلة بأعباء الإغلاق، يبدو الوضع في قطاع التصنيع جيدا نسبيا. ويرجع ذلك أيضا إلى تزايد الطلب في أسواق تصدير مهمة مثل الصين.

ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

وعلي صعيد أخر، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و976، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي 9 آلاف و609 إصابات. وسجل المعهد 344 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 297 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.