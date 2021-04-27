السويس تستعد لصلاة الجنازة على شيخ المقاومة حافظ سلامة

توفي أمس إثر وعكة صحية

تستعد محافظة السويس اليوم الثلاثاء لتوديع جثمان شيخ المقاومة الشعبية حافظ سلامة، بعد صلاة الظهر والذي توفي مساء أمس إثر وعكة صحية.

المسجد يعد الساحة الخارجية

وأعد مسجد علي بن أبي طالب “الجامع الكبير” ساحة كبيرة بجوار المسجد بمنطقة السلام 1 بطريق السويس القاهرة، لاستيعاب الأعداد الغفيرة المتوقع حضورها لأداء صلاة الجنازة، في الهواء الطلق مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الاستعدادات الأمنية لصلاة الجنازة

ونشرت مديرية أمن السويس وإدارة مرور السويس، رجالها لتنظيم حركة المرور لمنع التكدسات بمحيط المسجد قبل وأثناء وبعد صلاة الجنازة، ولمنح الطريق سيولة مرورية منعا لأي اختناقات.

ونعى محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر الشيخ حافظ سلامة، خلال بيان نشرته محافظة السويس، قدمت العزاء خلاله لعائلة سلامة وشعب السويس بشكل خاص وشعب مصر بشكل عام.

إعلان خبر وفاة الشيخ حافظ سلامة

وكان مقربون من الشيخ حافظ سلامة شيخ المقاومة الشعبية وفدائيو السويس قد أعلنوا وفاته مساء أمس إثر أزمة صحية داهمته مطلع شهر رمضان المبارك.

من هو حافظ سلامة؟

يعد الشيخ حافظ سلامة أحد أهم رموز النضال بمصر والسويس، حيث أنه ظل داخل السويس منذ نكسة 1967 وحضر حرب الاستنزاف وحصار المئة يوم، وغسل وكفن ودفن أغلب شهداء السويس الذين استشهدوا خلال تصديهم لمحاولات الصهاينة دخول المدينة.

ومازالت السواتر الأسمنتية التي شيدها لحماية مسجد الشهداء أيام الحرب شامخة شاهدة على مرحلة مهمة من كفاح ونضال حافظ سلامة.

وظل سلامة حتى قبيل وفاته صاحب كلمة مسموعة لدى أبناء السويس، وكان له دور كبير في مكافحة كورونا عن طريق التبرعات وتحميل مدرسته لمبنى لعزل مصابي كورونا، كما تصدى من قبل لمحاولة نقل الجثامين من مقابر السويس القديمة بمنطقة حوض الروض.