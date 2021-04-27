بالأسماء.. 4 مصابين في تصادم ميكروباصين بالسويس

أصيب أربعة أشخاص، إثر تصادم سيارتين ميكروباص، صباح اليوم بمنطقة الحرفيين بحي فيصل في السويس.

تحرك الإسعاف

ووجه مدير مرفق إسعاف السويس الدكتور محمد طنطاوي أربع سيارات إسعاف لموقع تصادم السيارتين للتعامل مع الحادث وإنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى.

المستشفى يستقبل مصابي الحادث

واستقبل مستشفى السويس العام صباح اليوم الثلاثاء، أربعة مصابين، نتيجة اصطدام سيارتين ميكروباص بمنطقة الحرفيين بحي فيصل في السويس.

وقال مصدر طبي في السويس إن المصابين تراوحت إصاباتهم بين الكدمات والسحجات باستثناء أحدهم أصيب باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

أسماء المصابين

وأضاف المصدر أن المصابين هم: عبد الخالق السيد عبد العال 54 سنة مصاب بكدمات وسحجات ، ماجد بدوي حنا 40 سنة مصاب بسحجات وكدمات، تامر إمام عبد العزيز 30 سنة مصاب بسحجات وكدمات، طاهر علي يوسف 42 سنة من محافظة الجيزة مشتبه إصابته بكسر بالذراع الأيسر.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قسم شرطة فيصل بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم “٤٥٧٢ ط س د” بسيارة ميكروباص تحمل لوحات “ط س س” رقم ٦٣٢٩ بمنطقة الحرفيين أمام الملعب بجوار البوسطة، دائرة قسم شرطة فيصل، مما أدى بشكل مبدئي إصابة أربعة أشخاص، ثلاثة من محافظة السويس وأحدهم من محافظة الجيزة، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف وتم عمل الاسعافات وإخلاء إلى مستشفى السويس العام.

معاينة الشرطة

وانتقلت قوة من قسم شرطة فيصل لموقع الحادث، لمعاينة المكان وتيسير مهام عمل رجال الإسعاف والحماية المدنية.

متابعة مديرية الصحة

وشدد وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي على أطباء وممرضي مستشفى السويس العام بسرعة إجراء الإسعافات اللازمة لمصابي الحادث.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من وفاة شخص وإصابة اثنين إثر اصطدام قطار متجه من محافظة الإسماعيلية لمحافظة السويس بسيارة نقل تحمل كمية من الطوب عند مزلقان قرية عامر بالقطاع الريفي بحي الجناين في السويس.