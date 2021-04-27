1759 إصابة جديدة و194 وفاة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 399 ألفا و500 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 194 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و101 شخص.



وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 324 ألفا و943 شخصا بعد تماثل 4 آلاف و100 شخص للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات أمس الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374 ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.