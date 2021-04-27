الهند تنزف.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على مستوى العالم

سجلت الهند 323 ألفا و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 17 مليونا و636 ألفا و307 أشخاص.



وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2771 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 197 ألفا و894 شخصا.



وأضافت الوزارة أن 251 ألفا و827 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 14 مليونا و556 ألفا و209 أشخاص.



ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و882 ألفا و204 أشخاص.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الثلاثاء، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 148 مليونا و 506 ألفا و 427 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 134 ألفا و 303 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 126 مليونا و 186 ألفا و 400 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.