2284 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، ألفين و284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 311 ألفا و400 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2494 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 265 ألفا و940 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 42 ألفاً و260 شخصا، منهم أكثر من 15 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 756 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية أن أكثر من 825 ألف شخص في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي في صباح اليوم بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

