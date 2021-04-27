بينها مصر.. قبرص تسمح باستقبال السائحين المحصنين ضد كورونا من 65 دولة

أعلنت قبرص أمس الإثنين، أنها ستفتح أبوابها، دون أي قيود، أمام السياح الذين أكملوا عملية التطعيم ضد فيروس كورونا من 65 دولة، من بينها مصر، وذلك اعتبارًا من شهر مايو المقبل، مع السماح لهم بدخول البلاد من دون الحاجة إلى اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال وزير السياحة القبرصي، سافاس بيرديوس: "سنبلغ شركاءنا في حوالي 65 دولة أنه اعتبارًا من 10 مايو سيتم تسهيل الدخول للمسافرين الذين أكملوا تطعيمهم بدون الحاجة إلى اختبارات كوفيد سلبية أو للحجر الصحي".

وأوضح بيرديوس لوكالة الأنباء القبرصية، إن مصر جاءت من ضمن الدول المسموح لمواطنيها زيارة البلاد، لافتا إلى أنه لن يتم عزل الزوار حتى ولو كانوا مخالطين لمصاب بفيروس كورونا، وأن قبرص ستبلغ الأسواق بهذه الخطوة الجديدة التي من المتوقع أن تساعد في إحياء قطاع السياحة المتعثر الذي شله الوباء.

وتشمل القائمة المدرجة أيضا: أرمينيا والبحرين وكندا والكويت ولبنان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا.

وقال بيرديوس إن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي تستقبل السياح الذين أكملوا التطعيم، بغض النظر عن وقت تلقيهم الجرعة الثانية، موضحا أنه يتعين على السياح أيضًا الامتثال للبروتوكولات الصحية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: "نحن على ثقة من أنه بمجرد تحسن صورتنا الوبائية، سيُسمح باستئناف رحلات الطيران العارض وهو ما نتوقع حدوثه في الأسابيع المقبلة مع تقدم حملة التحصين".

يذكر أن قبرص كانت قد وافقت قبل أكثر من شهر على أن تستقبل السياح الإسرائيليين والبريطانيين المحصنين من دون قيود، تنتظر السلطات حكومة المملكة المتحدة لتعلن متى ستسمح للبريطانيين بأخذ إجازات في الخارج.

وفرضت قبرص الإغلاق لمدة أسبوعين اعتبارًا من الإثنين بعد ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت فرانس برس أن جائحة كورونا والقيود المفروضة على السفر أدت إلى تدهور قطاع السياحة الرئيسي في الجزيرة فانخفض عدد الوافدين بأكثر من 84 بالمئة العام الماضي.

وأشارت إلى أن السياحة في قبرص تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرباح تراجعت بنسبة 85% في عام 2020. وسجلت الجزيرة ما مجموعه 298 وفاة جراء كوفيد و61576 إصابة.