بحملة «لماذا أراك في كل شيء».. مصممون يتضامنون مع فلسطين بالجرافيك

تزامنا مع تظاهرات المقدسيين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تصدرا لوسم "هاشتاج" «فلسطين» تزامنا مع تظاهرات المقدسيين في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونجاحهم في رفع الحواجز التي وضعتها قوات الأمن الإسرائيلي أمام باب العامود، و تضامن الملايين من العالم العربي والإسلامي معهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعي بالعبارات الحماسية والبعض الآخر بالدعاء لهم.

- "لماذا أراك في كل شيء" رسالة مصممي الجرافيك

وفي خضم هذه الموجة من التضامن الشعبي العربي الواسع، قام الفنانون ومصممو الجرافيك بالتضامن بطريقتهم الخاصة، عبر وضع خريطة دولة فلسطين المحتلة في العديد من تصاميمهم والتي تتضمن كل ما يصادف الجميع في حياتهم اليومية من الطبيعة، والأبنية، وحتى المأكولات، والمشروبات معلقين عليها بعبارة الشاعر الكبير فاروق جويدة «لماذا أراك في كل شيء»، في رسالة منهم أن فلسطين دائما نصب أعيننا وفي قلوبنا ولن ولم نتجاهلها ماحيينا حتى استحوذت الصور على "التايملاين" في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

- اعتراض على إزالة اسم وخريطة فلسطين جوجل

يقول محمد عبدالله مصمم جرافيك أن حملة «لماذا أراك في كل شيئ» انطلقت منذ عدة أشهر على يد مجموعة من الفنانين والمصممين المبدعين اعتراضا على إزالة اسم وخريطة فلسطين الحبيبة من خرائط جوجل فقاموا بالرد بهذه الحملة بوضع خريطة فلسطين في كل شيء واستعارة كلمات الشاعر المصري الكبير فاروق جويدة لماذا أراكِ على كل شيءٍ وعادت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أحداث التضييق والتنكيل بالمصليين على أبواب المسجد الأقصى المبارك وهو ما نستطيع أن نقوم به تجاه القضية والشعب الفلسطيني.

- اشتباكات المقدسيين مع الاحتلال حول المسجد الأقصى

ونشبت بعض المواجهات بين المصليين بالمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القليلة الماضية وبين عدد من المستوطنين الصهاينة الذين قاموا باستفزاز مشاعر المصليين بحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من إقامة الفعاليات الرمضانية، ما أحدث مواجهة بين الطرفين واشتباكات ما دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من منطقة باب العامود أحد مداخل الحرم المقدسي، وقام الشباب بعد ذلك برفع الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال مرددين هتافات وطنية ومطلقين الصافرات والتهليل.

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