الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يستعد للسفر لغزة.. تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل موسى

محمد رمضان
محمد رمضان

استمر النجم محمد رمضان في عرض مسلسله الجديد موسي وذلك ضمن السباق الرمضاني الحالي بين أحداث مشوقة في كل حلقة، حيث ظهر في الحلقة الرابعة عشر في السوق وهو يباشر عمله مع المعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب، حيث طلب منه الأخير أن يستعد للسفر إلى غزة للحصول على بعض البضاعة الخاصة بالمحل في سوق باب اللوق وهو ما وافق عليه موسى على الفور.


وضمن أحداث الحلقة استمر موسى في البحث عن شقيقته شفيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي، بينما وصلت كحلة الغجرية الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر من أجل البحث عن شفيقة ونوفل الذي قام بتهريب شقيقته وهي الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة.


وكشفت الحلقة عن طلب شفيقة من صديقتها الأرمنية بأن تعود إلى بلدها في الصعيد وهو ما جاء بعد الأمور الصعبة التي تعرضها لها في الملاهي الليلية وخاصة في مقابلة شهاب باشا لها الذي امسك بيديها وقامت بضربه وهي الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز.


وضمن أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين استمرت حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في الكشف عن حبها الشديد لموسي وهو الأمر الذي رفضه في الحلقات السابقة بينما كشف لها أنه مهدد بالقتل وهناك من يعتبره أنه قد توفى.


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني وعدد آخر من الأعمال الفنية.

محمد رمضان مسلسل موسى غزة مسلسل محمد رمضان موسى

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