روحانى: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، مؤشر على قدرة إيران العالية"، وأن "العالم قد أيقن أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال اجتماعه مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين، قال روحاني إن "مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم اليوم أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الإيراني".

وأضاف أن "الحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشعب الايراني كان الهدف منها فرض الانهيار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسقاطها".

وتابع: "اليوم وفي ظل مقاومة وصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة (علي خامنئي) والجهود المنجزة اعترف العالم كله وحتى الولايات بفشل الحرب الاقتصادية".

ووصف الناشطين الاقتصاديين بأنهم يمثلون الخط الدفاعي الأمامي في الحرب الاقتصادية المعادية الشاملة.

وأشار إلى العقوبات غير الإنسانية التي وضعت أمام إيران لشراء لقاح كورونا، قائلا: "حينما أردنا إبرام صفقة لشراء اللقاح واجهنا مسألة أخرى وهي القسوة غير القابلة للتصور من قبل دول العالم خاصة الولايات المتحدة، والتي كانت في عهد الإدارة السابقة ومازالت مستمرة في عهد الإدارة الحالية".

وفي وقت سابق ،قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه ينبغي العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي لعام 2015 من دون زيادة أو نقصان، مؤكدا رفض بلاده لعقد اتفاق جديد.

وشدد على أن التحقق من رفع العقوبات لايحتاج إلى فترة زمنية طويلة، في حال توفر حسن النوايا الأمريكية، قائلا: "نحن الآن في المسار الصحيح، وخطوة رفع العقوبات على عاتق واشنطن، والتحقق منها وتنفيذ الالتزامات على عاتقنا".

وأوضح الرئيس الايراني أن بلاده ستعيد أنشطتها النووية إلى ما كانت عليه في الاتفاق النووي، بعد التحقق من رفع العقوبات، مؤكدا على عزم طهران "عدم إضاعة أي فرصة لرفع العقوبات، لكنها ليست على عجلة من أمرها".

تجدر الإشارة إلى أن مباحثات فيينا تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليست هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.