التوصل لفيديو محاولة قتل شهد.. تفاصيل الحلقة 15 من «ضل راجل»

استمر مسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال في التسويق والإثارة المعتادة حول محاولة اجهاض ابنته شهد الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس بالمسلسل الذي يعرض علي شاشة قناة الحياة حيث قابل أحد الجاردات المكلفين بتأمين الملهي الليلي الذي تواجد فيه شهد قبل الحادث وقام بإظهار فيديو يكشف حقيقي المتورطين في محاولة قتلها، بينما طلب منها مبلغ 100 ألف جنيه من أجل إعطاءه الفيديو الذي يثبت ما حدث لابنته.



وضمن أحداث الحلقة استمر الشباب الذين فعلوا بها هذا الأمر في البحث عن مخرج جديد عن تلك الأزمة التي استمرت طويلة والمتورط فيها ما يقرب من اربع شباب وفتاتين بينما ظهرت أيضا الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور والتي حاولت أن تساعد جلال في أزمته وهو ما رفضه تماما.



ضمن الحلقة الخامسة عشر ذهب جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال مع ابنته شهد إلى المستشفي مرة أخرى وذلك من أجل متابعة حالة ابنته مع طبيبة نساء وتوليد بينما وهم في طريقهم قامت أحد السيارات بتوقيفهم لتنتهي الحلقة الخامس عشر عند هذا المشهد.



في المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات فكر جلال في أن يبيع المنزل الذي يعيش فيه من أجل أن يأخذ مبلغ 100 ألف جنيه وتسليمه إلي الجارد ولكن زوجته الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي رفضت ذلك تماما.



وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

ويشارك في السباق الرمضاني الحالي عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل موسي بطولة محمد رمضان ومسلسل الاختيار بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان احمد مكي واخرون.