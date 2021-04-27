موريتانيا تتسلم دفعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

تسلمت السلطات الموريتانية بمطار نواكشوط الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية للدول الفقيرة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تسلم مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الدكتور محمد محمود أعل محمود، الدفعة الجديدة المكونة من 31200 جرعة من لقاح استرازينيكا.



وتضاف هذه الدفعة إلى 69 ألفا و600 جرعة لقاح استرازينيكا مقدمة في إطار مبادرة كوفاكس التي ستوفر اللقاح لنسبة 20% من سكان موريتانيا.



وحصلت موريتانيا على عشرة آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا من الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد .



وبلغ اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 18 ألفا و257 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 454 وفاة.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.