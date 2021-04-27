أمريكا تخفف تحذير السفر المتعلق بإسرائيل إلى المستوى الثالث

خففت وزارة الخارجية الأمريكية درجة التحذير من السفر إلى إسرائيل إلى "المستوى الثالث: إعادة النظر في السفر" وذلك بعد أيام فقط من رفعه.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كانت الخارجية الأمريكية أضافت في الأسبوع الماضي 119 بلدا إلى 34 دولة مدرجة بأعلى مستوى للتحذير وهو المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر وذلك من بين نحو 209 بلدان.



ومن بين الدول المضافة المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإسرائيل، والمكسيك، وألمانيا، وأشار التحذير إلى "انتشار كوفيد-19بمستوى مرتفع للغاية"، والتحذيرات توصيات للمواطنين

الأمريكيين وليست إلزامية.



وقالت وزارة الخارجية في الأسبوع الماضي إن إضافة دول جديدة إلى المستوى الرابع لا يشير إلى إعادة تقييم الموقف الصحي الحالي لكنه "تعديل في نظام إرشادات السفر بوزارة الخارجية ليعتمد أكثر على التقييمات الحالية المتعلقة بالوباء (التي تصدرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)".



ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلبات للتعقيب.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.