الإكوادور تطلب مساعدة روسيا والولايات المتحدة والصين فى محاربة كورونا

أعلن رئيس الإكوادور المنتخب جيلييرمو لاسو أنه وجه رسائل إلى رؤساء روسيا والولايات المتحدة والصين، طلب منهم فيها مساعدة بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال لاسو أثناء تقديمه تشكيلة الحكومة الجديدة: "تم توجيه رسالة إلى الرئيس الروسي بطلب المساعدة والدعم في مجال اللقاحات. وقد أطلقنا مع الحكومة الجديدة الإجراءات للإسراع بضمان توريد اللقاحات".

وأشار لاسو إلى أنه وجه رسالتين مماثلتين إلى واشنطن وبكين، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني الإسراع بتنفيذ الصفقات المبرمة لتوريد اللقاحات والموافقة على توريدات جديدة.

يذكر أن غيلييرمو لاسو انتخب رئيسا للإكوادور في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل الجاري، وكان بين أبرز وعوده الانتخابية تطعيم 9 ملايين من السكان خلال 100 يوم من ولايته.

وعقدت سلطات الإكوادور اتفاقات لتوريد لقاحات "فايزر" الأمريكية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية و"سينوفاك" الصينية، وحصلت على نحو مليوني جرعة.

وحتى الآن تم تطعيم 800 ألف شخص في الإكوادور، حيث تلقى التطعيم الكامل نحو 200 ألف شخص.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.