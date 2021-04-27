ننشر أسماء ضحايا اصطدام قطار بسيارة نقل فى السويس

استقبلت مستشفى السويس العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مصابين بإصابات مختلفة وجثة، نتيجة وقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل بقرية عامر في السويس.

بيانات الضحايا

وذكر محضر الواقعة أن المتوفي هو سعيد السيد سلمان 35 عاما، والمصاب يدعى عربي محمود حسن غنيم 54 عاما من محافظة الشرقية، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم، ومصاب ثاني من ركاب القطار يعاني من كدمات وجاري نقله لمستشفى السويس العام لتلقي الإسعافات مع المصاب الأول.

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب اثنين إثر اصطدام قطار في السويس بسيارة نقل، أثناء عبورها مزلقان قرية عامر بحي الجناين بالقطاع الريفي.

الإخطار بالحادث

وتلقت مديرية أمن السويس إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل كمية من الطوب عليها لوحات معدنية "روب 9137" وقطار بمزلقان قرية عامر بالقطاع الريفي بحي الجناين، أثناء توجه القطار من محافظة الإسماعيلية لمحافظة السويس.

تحرك الإسعاف

وتوجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس لموقع الحادث مع خمس سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث وانقاذ المصابين.

تحرك الحماية المدنية

وكلفت إدارة الدفاع المدني والإطفاء والحماية المدنية التابعة لمديرية أمن السويس عدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحادث وانقاذ الحالات التي تحتاج لتدخل من رجال الحماية المدنية.

معاينة الشرطة

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجناين لمكان الحادث، لمعاينة مسرح الحادث وتيسير مهام عمل رجال الإسعاف والحماية المدنية.

متابعة مديرية الصحة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي على أطباء وممرضي مستشفى السويس العام بسرعة إجراء الإسعافات اللازمة لمصابي القطار.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إعلان موعد جنازة شيخ المقاومة الشعبية في السويس الشيخ حافظ سلامه بعد إعلان خبر وفاته مساء أمس بعد وعكة صحية.

ويستعد أبناء محافظه السويس تشييع جثمان الشيخ حافظ سلامة بعد صلاة الظهر من مسجد علي بن أبي طالب الجامع الكبير بمنطقه السلام واحد بطريق "السويس - القاهرة".

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل