«عاشق ومداح» و«التغريبة بنت الزناتى».. عروض اليوم على مسرح البالون بالعجوزة

يستقبل مسرح البالون بالعجوزة٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ العرض الغنائي الفني "عاشق ومداح"٬ من إخراج عبدالغني زكي.

ويضم عرض “عاشق ومداح”٬ باقة من الفنانيين٬ وهم: أحمد ماهر٬ الفنانة سميرة عبدالعزيز٬ والمنشد المداح الدكتور أحمد الكحلاوي.

عرض "عاشق ومداح" من تأليف وأشعار محمد الصواف٬ استعراضات د. عماد سعيد، ويتضمن عرض عاشق ومداح٬ باقة من أجمل وأعذب التواشيح والمديح النبوي٬ والتي يقدمها الفنان أحمد الكحلاوي٬ نذكر من بينها: قمر سيدنا النبي٬ حب الرسول يابا دوبني دوب٬ لأجل النبي٬ وغيرها.

وأحمد الكحلاوي ضمن 7 أخوة لشيخ المداحين محمد الكحلاوي، يقول عن انتهاجه طريق المديح والإنشاد الديني: "الصوت ليس وراثة ولا علاقة له بالجينات وإنما ملكة وهبة، فقد حظيت أنا فقط بجمال الصوت، ووالدي رحمه الله كان كالجواهرجي له نظرة ثاقبة، فعرف أنني من ضمن الأبناء السبعة الذي سأسلك نفس اتجاهه، وبالفعل من سن 5 سنوات بدأ والدي في تدريبي والحديث معي عن الإنشاد، وصدق حدسه وبالفعل اتجهت للإنشاد وكنت ضمن الكورال الخاص به، كما كنت مشرفاً على كافة الألحان التي قدمها حيث كنت أدرب عليها الكورال وأعضاء الفرقة.

في سياق متصل تستقبل قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون أيضا٬ عرض "التغريبة..بنت الزناتي"٬ من تأليف بكرى عبدالحميد، وإخراج منار زين.

عرض "التغريبة.. بنت الزناتي"٬ عرض مستوحى من السيرة الهلالية، وتدور أحداثه حول الصراع بين دياب ابن غانم وسعدى بنت الزناتي التي سلمت مفاتيح بلادها لبني هلال وكانت سبب في مقتل والدها الزناتي خليفة.

"التغريبة بنت الزناتي" من بطولة فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، أحمد يحيى، عبد الباري سعد، مصطفى يوسف، محمد علاء، هدى عبد العزيز، هاني عبد الهادى، أحمد مهدي، نادين العمروسي، هبة سليمان، كيروجراف مناضل عنتر، موسيقى وألحان هاني عبد الناصر، سينوغرافيا عمرو الأشرف، مخرجان مساعدان نهاد نايل، سلمى محمد، محمود علاء، مخرج منفذ محمد أشرف.

هذا وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.