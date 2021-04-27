البنتاجون: نتابع انسحاب القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية
أعلن البنتاجون أنه "يتابع باهتمام" انسحاب القوات المسلحة الروسية عن حدود أوكرانيا، لكنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بعد.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس ” الروسية ، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي : "رأينا انسحاب بعض القوات الروسية عن حدود أوكرانيا... ولكن حتى الآن من السابق لأوانه الاستنتاج بشأن اختتام ما يصفونه بالتدريبات وانسحاب جميع القوات".
و تابع قائلا: "سنواصل متابعة ذلك باهتمام".
و كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن انتهاء اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في المنطقتين الغربية والجنوبية من روسيا، ومن المقرر أن تعود القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة حتى 1 مايو المقبل، بأمر من وزير الدفاع سيرغي شويغو.
و كانت المناورات الروسية في القرم و قرب الحدود الغربية لروسيا قد أثارت قلق واشنطن و الناتو وأوكرانيا.
لكن روسيا أكدت أن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية شأن داخلي و لا تهدد أحدا بذلك.
و علي صعيد آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن السعودية شريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
و قال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، إننا "ملتزمون بدعم أفغانستان وتقديم المشورة لأجهزتها الأمنية بعد سحب قواتنا".