الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: نتابع انسحاب القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون أنه "يتابع باهتمام" انسحاب القوات المسلحة الروسية عن حدود أوكرانيا، لكنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بعد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس ” الروسية ، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي : "رأينا انسحاب بعض القوات الروسية عن حدود أوكرانيا... ولكن حتى الآن من السابق لأوانه الاستنتاج بشأن اختتام ما يصفونه بالتدريبات وانسحاب جميع القوات".

و تابع قائلا: "سنواصل متابعة ذلك باهتمام".

و كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن انتهاء اختبار الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في المنطقتين الغربية والجنوبية من روسيا، ومن المقرر أن تعود القوات إلى قواعد مرابطتها الدائمة حتى 1 مايو المقبل، بأمر من وزير الدفاع سيرغي شويغو.

و كانت المناورات الروسية في القرم و قرب الحدود الغربية لروسيا قد أثارت قلق واشنطن و الناتو وأوكرانيا.

لكن روسيا أكدت أن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية شأن داخلي و لا تهدد أحدا بذلك.

 و علي صعيد  آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن السعودية شريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

و قال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، مساء  أمس الإثنين، إننا "ملتزمون بدعم أفغانستان وتقديم المشورة لأجهزتها الأمنية بعد سحب قواتنا".

روسيا المتحدث القوات المسلحة وزارة الدفاع أوكرانيا وزير الدفاع وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الدفاع الروسية متحدث باسم البنتاجون

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

ننشر أسماء ضحايا اصطدام قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

الوباء يحرق الأرض.. الهند تعيش مأساة إنسانية بسبب كورونا

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة