الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميقاتى والسنيورة: تداعى السلطة يدفع لتحول البلاد إلى منصة لتهريب المخدرات

العاصمة اللبنانية
العاصمة اللبنانية بيروت

اعتبر رؤساء الحكومة اللبنانيون السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أن "تداعي السلطة يدفع إلى تحول البلاد لمنصة لتصنيع المخدرات وتهريبها إلى السعودية ودول الخليج".

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” اللبنانية ، قال رؤساء الحكومات السابقة في بيان عنهم: "لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية، وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين و الوطن".

وأضافوا: "هذا ما يدل على أن هناك سياسة متعمدة تهدف إلى هدم هياكل الدولة اللبنانية لمصلحة أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد".

و تابعوا: "تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحول لبنان منصة لتصنيع المخدرات والممنوعات و تمريرها وتهريبها إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ودول الجوار، وهو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه، ومن ذلك أيضا التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة".

و أشاروا إلى أن "اللبنانيين لا يستطيعون أن يصمتوا إلى ما لا نهاية عن عرقلة تشكيل الحكومة، و وقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون و على ترك الحدود سائبة، و الانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان".

 و علي صعيد آخر صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب،  امس الاثنين، إن السعودية  و دولا أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.

و لفت دياب في حديثه  إلى أن "الدولة اللبنانية و اللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات"، مضيفا: "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية و السعودية و خيوطها الممتدة بالعديد من الدول، و مع ملاحقة المتورطين".  

و كانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه و الخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

لبنان مخدرات تصنيع تهريب تحول المخدر تصنيع المخدرات المخدرات لبنانية لبناني

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

ننشر أسماء ضحايا اصطدام قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

الوباء يحرق الأرض.. الهند تعيش مأساة إنسانية بسبب كورونا

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة