يضم أعمال «صاروخان».. افتتاح معرض «روسيا فى ذاكرة الكاريكاتير المصرى»

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في المركز الثقافي الروسي٬ بمقره الكائن في شارع التحرير٬ فعاليات معرض «روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري»٬ والذي يقام تحت رعاية السفير الروسي في القاهرة٬ جيورجي بوريسينكو٬ ويستمر حتي الرابع من شهر مايو المقبل، ويضم أعمال الفنان «صاروخان».

يفتتح المعرض كلا من: «أليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة٬ والفنان عبد الله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير».

يأتي افتتاح المعرض٬ والذي ينظمه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة٬ بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بمناسبة العيد الـ 76 لانتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية٬ وهو يضم لأول مرة عرض أعمال ورسومات فنان الكاريكاتير ألكسندر صاروخان الأصلية التي رسمها منذ 80 عامًا.

وعن رسام الكاريكاتير ألكسندر صاروخان٬ يقول الفنان جمعة فرحات: «صاروخان هو رائد فن الكاريكاتير السياسي في مصر٬ هو نجمه الأشهر والأبرز على مدار نصف قرن٬ بدأ في روزاليوسف وتألق في آخر ساعة وأخبار اليوم٬ ولم يتوقف عن تقديم فنه العبقري منذ أن بدأ في آخر ساعة عام 1934 حتى وافاه الأجل في شهر يناير عام 1977».

جاء «صاروخان» إلى مصر في 31 يوليو عام 1924 أي قبل صدور آخر ساعة بعشر سنوات٬ ومنذ ذلك التاريخ وحتى وفاته في عام 1977 ترك خطوطًا ولوحات تعكس فنه العبقري في الكاريكاتير السياسي والاجتماعي على السواء.

إن ريشة الرسام الفنان «صاروخان» ظلت تجري بالسخرية وراء حكومات إسماعيل صدقي، وعبد الفتاح يحيى، ومحمد محمود، وكل زعماء أحزاب الأقلية، وجعلت منهم مجرد نكتة سياسية يتبادلها الناس في مجالسهم وسهراتهم، كما إن ريشة «صاروخان» كانت جزءًا من رأسمال مجلة آخر ساعة.

وعن «صاروخان» أيضًا، يقول الفنان مصطفي الرزاز: «لقد أصبح كتابه الذي أصدره في أعقاب الحرب بعنوان "هذه الحرب" بمثابة وثيقة عالمية فريدة من نوعها، تلك الحرب التي استشرف نتائجها وتحمس لها في رسومه القوية التي حملت رأيه ورؤيته في نقد الفاشية والنازية ومؤازره قادة الحلفاء، خصوصًا في مجلة "القافلة" التي كان يصدرها بالفرنسية في مصر».

وتابع: «بالإضافة إلى ثنائية التعبير عن القضايا الدولية وعن أحوال الوطن، كانت أعماله تمثل ثنائية أخرى، منها ما يتعلق بالقضايا والأحداث اليومية العابرة، وما يتناول أحداثًا شقت مسارًا ممتدًا في السياسة والشخصية المصرية».

اشتهر «صاروخان» بأنه زعيم فناني الكاريكاتير السياسي في مصر، حيث ذاع صيته منذ أن ظهر له أول كاريكاتير سياسي في عام 1928على الصفحة السابعة للعدد 123 من مجلة روزاليوسف، حتى آخر كاريكاتير سياسي له ظهر في جريدة الأخبار في يوم وفاته، أي الأول من يناير 1977.