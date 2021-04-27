فرنسا.. تراجع إصابات كورونا وارتفاع عدد مرضى العناية المركزة

سجلت إصابات كورونا الجديدة في فرنسا أبطأ زيادة على أساس أسبوعي منذ بداية مارس، لكن الضغط على المستشفيات لا يزال كبيرا مع ارتفاع حصيلة مرضى العناية المركزة مجددا لأكثر من 6000 حالة.

وارتفعت الإصابات الجديدة بنسبة 3.92 بالمئة مقارنة بأسبوع مضى مع استمرار تباطؤ الزيادة على أساس أسبوعي بعدما تجاوزت ستة بالمئة في منتصف أبريل.

وكانت الزيادة على أساس أسبوعي أقل من أربعة بالمئة لفترة وجيزة في فبراير ومن قبل ذلك في ديسمبر عقب الإغلاق الثاني الذي فرضته فرنسا في نوفمبر.

واليوم وهو الموعد الذي تصدر فيه عادة الإحصاءات متأخرة بسبب عطلة نهاية الأسبوع، سجلت وزارة الصحة 5952 إصابة جديدة مما رفع إجمالي الإصابات إلى 5.5 مليون.

وارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في العناية الفائقة 23 حالة ليصل إلى 6001 اليوم الاثنين وهي أول مرة يرتفع العدد بوحدات العناية الفائقة لأكثر من 6000 منذ 17 أبريل 2020.

وظل العدد لإجمالي لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات أكثر من 30 ألفا مثلما هو الحال منذ بداية هذا الشهر.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.