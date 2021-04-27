بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى عدم التخلف عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك بعد معلومات عن أن أكثر من 5 ملايين شخص لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال بايدن: "تذكروا إذا تلقيتم لقاح فايزر أو موديرنا، أنكم بحاجة إلى جرعتين للحصول على نطاق الحماية الكامل. لا تهملوا الجرعة الثانية".

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وسجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.