تعرف على مواعيد الإفطار فى جميع المحافظات اليوم 15 رمضان

تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 27 أبريل، والتى من خلالها يتحدد موعد الإفطار تزامنًا مع أذان المغرب، وجاءت على النحو التالي:



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:42

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.44

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.37

موعد صلاة العشاء 8.02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:41

صلاة الظُّهْر 11:54

صلاة العَصر 3:31

صلاة المَغرب 6:32

صلاة العِشاء 7:56



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 07:55

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:45

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:49

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:26

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:49

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:36

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:27

موعد آذان العشاء 7:51

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:50

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد آذان العصر 3:13

موعد آذان المغرب 6:15

موعد آذان العشاء 7:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:47

موعد اذان الظهر : 11:47

موعد اذان العصر : 3:17

موعد اذان المغرب : 6:19

موعد اذان العشاء : 7:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:43

موعد اذان الظُّهْر 11:41

موعد اذان العَصر 3:09

موعد اذان المَغرب 6:11

موعد اذان العِشاء 7:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: 3:34

موعد اذان الظُّهْر : 11:48

موعد اذان العَصر: 3:27

موعد اذان المَغرب: 6:27

موعد اذان العِشاء: 7:52

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان الفجر: 03:37

موعد اذان الظهر: 11:47

موعد اذان العصر:03:24

موعد اذان المغرب: 06:25

موعد اذان العشاء:07:48

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: 3.54

موعد اذان الظُّهْر: 12:09

موعد اذان العَصر: 3:47

موعد اذان المَغرب:6:48

موعد اذان العِشاء: 8:13