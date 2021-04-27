غلق وتشميع أحد المقاهى بطنطا لتقديمه الشيشة (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الإثنين، جولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقًا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا إسكندرية الزراعي، لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، واستخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات تم تشميع كافيه ومحل ألعاب إلكترونية، وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم الشيشة، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تمت متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

والجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت منذ قليل، أنه تم غلق 47 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 12 مركزا للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

ودعا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

محافظ الغربية

محافظ الغربية

محافظ الغربية

محافظ الغربية

محافظ الغربية

محافظ الغربية