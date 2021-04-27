جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقاً لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا إسكندرية الزراعي لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، استخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات تم تشميع كافيه ومحل ألعاب إلكترونية وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم الشيشة، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تم متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

والجدير بالذكر، أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة

وفى سياق أخر،قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء الأحد بجولة مكوكية شملت مراكز (زفتى، السنطة، مركز طنطا ،حي أول وحي ثان طنطا) ، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بمواعيد الغلق الصيفية الواردة في قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت الحكومية والخدمية بقرى شبرابيل بالسنطة، نهطاي بزفتى ودماط بقطور كما شملت الجولة تفقد شوارع البحر، النحاس، المديرية، البورصة، الجلاء، سعيد، محب والحلو بمدينة طنطا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء برفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة.

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه

محافظ الغربية فى جوله ليليه