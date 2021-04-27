غلق مقاهي وورش فى دمياط لمخالفتها إجراءات موجهة كورونا

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم خلال الحملات التي شنتها الوحدات المحلية بدمياط وكفر سعد وميت أبوغالب وعزبة البرج وفارسكور وكفر البطيخ ورأس البر والروضة والسرو، أمس الإثنين، المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهي والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٢٨ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، و تحرير غرامة فورية قدرها٥٠ جنيهًا على المخالفين، فضلًا عن اتخاذ قرارات غلق وتشميع ٤ مقاهى بكفر البطيخ ودمياط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقدم شيشة للمواطنين، وغلق ٤ ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

كما تحركت عدد من الحملات الليلية بقرى السنانية والشعراء والبستان والشيخ ضرغام وغيط النصاري لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المقاهي، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفه عدم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهي.

