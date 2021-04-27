«استشهد قبل زفافه».. من هو الرائد عمرو صلاح الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" باستيقاظ شخصية زكريا التي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز على كابوس عبارة عن تفجير كبير وسط المواطنين، وهذا الكابوس تكرر للمرة الثالثة خلال الأحداث، ويتحدث مع والدته التي تعطى له دعاء يقرأه كل ليلة، والمشهد ومن ثم ينتقل إلى تصوير حقيقى لتفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 يناير 2014.

وفي الحلقة الـ14 من المسلسل ظهر اسم الشهيد الرائد عمرو صلاح، والذي استشهد في عملية مداهمة وقعت في طريق الواحات، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشهيد في سياق السطور التالية.

من هو الشهيد الرائد عمرو صلاح؟



تخرج الشهيد عمرو صلاح، عام 2012 من كلية الشرطة، ومن ثم التحق بإدارة العمليات الخاصة، وتمكن من الحصول على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية، وشارك في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية.



شارك "صلاح" في فيلم "الخلية"، ودرب أبطال العمل على فنون القتال واستخدام السلاح، وارتداء ملابس الشرطة بطريقة مناسبة، على رأسهم الفنان أحمد عز الذي أعرب عن حزنه الشديد بمجرد سماع خبر استشهاده.



كان الشهيد يستعد لزفافه بعد شهرين من استشهاده، حيث تم تحديد وحجز مكان الزفاف؛ إلا أن الحظ لم يحالفه واستشهد قبلها.



ونشبت معركة دموية بين الأمن والإرهابيين، نتج عنها استشهاد 16 من أبطال الشرطة، وتصفية عدد كبير من الإرهابيين.

واستشهد عمرو صلاح يوم 20 أكتوبر 2017، خلال مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.