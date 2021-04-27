«الكمامة قبل الإجابة».. نصائح السلامة في امتحانات «زمن كورونا»

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارًا بإنهاء العام الدراسي الحالي بنهاية شهر أبريل، في إطار جهود كبح تفشي وباء كورونا، وعليه تقرر تأدية الطلاب في كافة المراحل الدراسية امتحانتهم خلال الأيام القادمة.

وينطبق القرار بإنهاء الموسم الدراسي الثاني للطلاب بدءا من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي؛ باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، ولذلك تقدم "الدستور" سبل الحماية من فيروس كورونا أثناء تأدية الامتحانات.

يقول إسلام العربي طبيب مستشفى عزل قها، إنه يمكن للطلبة حماية أنفسهم عن طريق ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول أي طالب دون ارتدائها، كما نصح بحمل زجاجة كحول صغيرة يستخدمها قبل البدأ بالامتحان وبعد الانتهاء.

وأكد على ضرورة قياس درجات الحرارة قبل الدخول للامتحان وفصل الطلاب الذين يظهر عليهم أي أعراض، تلك التي تتمثل في درجات الحرارة العالية، الرشح، السعال، وأعراض الأنفلونزا بشكل عام، ومن تظهر عليهم تلك الأعراض يمتحنون في لجان منفصلة، كما يجب العودة للمنزل فور الانتهاء من الامتحان، وعدم السماح بالتجمعات من قبل الطلاب داخل المدرسة أو خارجها، وتقديم النصيحة للطلاب عن مدى أضرار الزحام والسير في تجمعات.

وشدد على ضرورة تقديم النصيحة للطلاب بعدم لمس الأسطح ولمس الوجه، وكذلك يجب عدم إنزال الكمامة من على الوجه حتى الذهاب للمنزل وخلعها، ثم غسل الأيدي جيدا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ويليه الوجه للاحتياط من عدوى فيروس كورونا، ثم التخلص من الكمامة، وتغيير الملابس فورا وغسلها جيدا.

وقال محمد حمزة عضو إدارة مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه لابد من توافر الكحول لدى كل طالب ورش يده فور استلام الورقة، والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان، ويرجح بعملها بمكان مفتوح، وتوفير لجان خاصة للطلاب الذين لديهم أى عرض يخص أعراض فيروس كورونا المعروفة عالميا.

ونصح بضرورة توافر وحدات فرز للكشف على الطلاب والمراقبين قبل الدخول للمدرسة، وكذلك الحرص على عدم تعامل الطلاب معا داخل وخارج المدرسة وعدم السماح لأولياء الأمور بالانتظار أمام المدارس لتفادي الزحام الشديد أمام المدارس، فيجب الاكتفاء بالطلاب والمدرسين فقط.

محمد حمزة