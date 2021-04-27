المكسيك تسجل 1143 إصابة و116 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 1143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و116 وفاة، خلال اليوم الأخير.

و حسب المعلومات الرسمية، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المكسيك بلغ 2 مليون و329 ألفًا و 534 إصابة، وبلغت حصيلة الضحايا المؤكدة 215 ألفًا و 113 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، أن العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس قد يكون أعلى بكثير من الحصيلة المسجلة رسميًا.

و أشارت دراسة تم نشرها في الفترة الأخيرة، إلى أن حصيلة الضحايا الحقيقية جراء فيروس كورونا قد تكون أعلى بنسبة 60% من العدد المعلن.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونًا و274 ألفًا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و 333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونًا و 72 ألفًا و 819 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة، وخلال موسم الحج، والموائد الجماعية، وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.