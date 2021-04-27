البرازيل تعلن موافقتها على إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلنت السلطات البرازيلية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي آمن، وأصدرت موافقتها الرسمية على إطلاقه تجاريا في البلاد.

وأشارت وزارة العلوم البرازيلية إلى أن "اللجنة الفنية الوطنية للسلامة الحيوية (سيتيبيو) التابعة للوزارة وافقت على الإطلاق التجاري للقاح".

وأوضحت، أن "القرار اتخذ بعد طلب إضافي من مختبر (كوميكا)، الذي يخطط لإنتاج هذا اللقاح في البرازيل، وعقب تحليل بيانات السلامة الحيوية لـ"سبوتنيك V"، وكذلك طرق الحصول على سلالات من الفيروسات الغدية وخرائط البلازما التي يتكون منها اللقاح، لإصدار الإذن".

وأشار منسق الأمانة التنفيذية للجنة السلامة الفنية، روبنز خوسيه دو ناسيمنتو، إلى أن "تقييم الأمن الحيوي الصادر للإنتاج التجاري سيسمح لمنظم الصحة الوطنية بالنظر في طلبات استيراد هذا اللقاح".

وتمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 60 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي حوالي 3 مليارات شخص.

ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، إذ بلغت فعالية اللقاح 97.6%، بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" وصندوق الاستثمار الروسي المباشر ومركز أبحاث "جاماليا".

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.