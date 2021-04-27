الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش ضد ميليشيات الحوثى فى مختلف الجبهات

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وذكرت قناة اليمن الفضائية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني هادي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة؛ للاطلاع على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش اليمني في مختلف الجبهات.



وأكد أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتتالية على الميليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز.



ومن جانبه، أعرب محافظ مأرب عن امتنانه لمتابعة واهتمام الرئيس بسير العمليات العسكرية وتطورات الأوضاع على الساحة.

وفي وقت سابق ، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن مليشيا الحوثي غير عابئة بمساعي السلام، وتعمل جاهدة لتنفيذ المخطط الإيراني بالمنطقة.

جاء ذلك في إيجاز قدمه صالح خلال اجتماع ترأسه الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر.

وقال صالح في إيجازه حول الوضع الميداني العسكري في مختلف الجبهات وخطوط التماس، إن "المليشيات الحوثية الايرانية كعادتها في مختلف الجبهات ومنها مأرب، غير عابئة او مقتنعة بمساعي السلام".

وأضاف: "بل تعمل جاهدة لتنفيذ المخطط الايراني في المنطقة مستخدمة المغرر بهم وقوداً لحربها العبثية تجاه الشعب اليمني قاطبة".

وأشار إلى "الملاحم البطولية التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقديم التضحيات لنصرة اليمن الاتحادي الجديد".

من جانبه، وضع هادي المجتمعين أمام التطورات الراهنة في البلد على مختلف الأصعدة، والتحديات التي تواجهها وماي ترتب عنها من تبعات اقتصادية وخدمية ومعاناة للمواطن.

وبحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، منذ أسابيع تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس اليمنى أكد مجددا دعم حكومته للمبادرة، مشيدًا بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.