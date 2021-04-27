مسيرة الشاعر محمود قرنى على طاولة أتيليه القاهرة.. اليوم

تعقد في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ أمسية ثقافية للاحتفاء بالشاعر محمود قرني ومسيرته الإبداعية الشعرية.

كما تتضمن الأمسية مناقشة نقدية حول مجمل منجز الشاعر الكبير محمود قرني، أحد أبرز الشعراء المصريين.

يتحدث في أمسية الاحتفاء بمسيرة الشاعر محمود قرني٬ المفكر السياسي والناقد الدكتور نبيل عبد الفتاح، ونخبة من الشعراء، كما تتضمن الأمسية قراءة في أحدث قصائد الشاعر محمود قرني التي صدرت مؤخرًا.

والشاعر محمود قرني٬ صدرت له العديدة من الأعمال الشعرية والإبداعية نذكر من بينها: الدواوين الشعرية: "حمَّامات الإنشاد" عن هيئة قصور الثقافة 1996 - "خيول على قطيفة البيت" دار الأحمدي للنشر 1998- "هواء لشجرات العام" هيئة الكتاب 1999 - "طرق طيبة للحفاة" هيئة قصور الثقافة 2001 - "الشيطان في حقل التوت" دار ميريت للنشر 20036 - "الشيطان في حقل التوت" ط 2 مكتبة الأسرة 20067 - "أوقات مثالية لمحبة الأعداء" ميريت للنشر والترجمة 20068 - "قصائد الغرقى" دار التلاقي للنشر 20089 - "لعنات مشرقية" دار الأدهم للنشر والتوزيع 2012 - "تفضل هنا مبغى الشعراء" دار شرقيات 2015 - "ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي" دار الأدهم 2019 - "أبطال الروايات الناقصة" مختارات شعرية دار الأدهم 2021.

كما صدر للشاعر محمود قرني كتب: وجوه في أزمنة الخوف.. عن الهويات المجرحة والموت المؤجل صادر عن كتاب الهلال 2016 - خطاب النخبة وأوهام الدولة الأخلاقية دار روافد.. 2017 - لماذا يخذل الشعر محبيه دار الأدهم 2021 - الوثنية الجديدة وإدارة التوحش «كتاب » دار الأدهم 2021 - بين فرائض الشعر ونوافل السياسة دار الأدهم 2021.

ولد الشاعر محمود قرني في قرية العدوة بمدينة الفيوم 1961، ويقيم بالقاهرة منذ العام1987، حاصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1985،عمل بالمحاماة والصحافة وعمل كمحرر ثقافي لجريدة القدس العربي مكتب القاهرة بين أعوام 1999 حتي يناير 2014، ثم استقال من موقعه.

شارك الشاعر محمود قرني في العديد من المهرجانات الشعرية العربية والدولية، من بينها مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا 2002، جرش 2004، مهرجان الشعر العربي بالمغرب 2009، مهرجان وهران لفنون الصورة والفيلم التسجيلي 2013، بالإضافة لعدد من المهرجانات الشعرية بالكويت، العراق، الأردن، أبو ظبي، والمغرب، وكذلك بعض المشاركات البحثية الأخرى.

كما شارك في لجان تحكيم بعض الجوائز العربية والمصرية، مثل جائزة بلند الحيدري التي يمنحها منتدي أصيلة بالمملكة الغربية، أسس مع آخرين ملتقي قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرًا عربيًا، أسس جماعة شعراء غضب المعنية بقصيدة النثر التي أقامت عددًا كبيرًا من الفعاليات بنقابة الصحفيين المصرية، وأسس مجلة «مقدمة» المعنية أيضًا بقصيدة النثر.

نشر عشرات المقالات حول الشعر والسياسة والفلسفة والرواية والنقد الأدبي والفنون التشكيلية، وشارك في عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة، ثم استقال منه، كما شارك في أول مجلس أمناء لبيت الشعر التابع لوزارة الثقافة ثم استقال منه، وأيضًا شارك في تأسيس مجلة الكتابة الأخرى المستقلة التي تصدر منذ مايو 1991، وشارك في تأسيس مجلة العصور الجديدة التي كانت تصدر عن دار سينا للنشر في نهاية التسعينيات، وهو مؤسس حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير في العام 2005، وعضو أتلييه القاهرة للكتاب والفنانين، وعضو اتحاد كتاب مصر، وانضم إلى قائمة كتّاب جريدة الأهرام في العام 2013 ثم اعتذر عن الاستمرار منتصف 2015، كما أنه كاتب مقال بجريدتي الاتحاد الإماراتية، واندبندنت عربية.