حكومة أونتاريو تطلب مساعدة الجيش الكندى لمواجهة وباء كورونا

طلبت الحكومة الإقليمية لمقاطعة أونتاريو الكندية رسميا دعم القوات المسلحة الكندية ومنظمة الصليب الأحمر الكندي لها في مواجهة الموجة الثالثة من وباء "كوفيد-19".



وكتب ستيفن وورنر، المتحدث باسم المحامية العامة في أونتاريو سيلفيا جونز، في بيان: "نعمل مع الحكومة الفيدرالية لتحديد الموارد البشرية الصحية المتوفرة لدى مختلف الوكالات الفدرالية، والتي قد تكون مناسبة للنشر من أجل المساعدة في ظل الارتفاع في الرعاية الحرجة في أونتاريو".



وأضاف البيان: "في ختام تلك العملية، قدمنا طلبا لتلقي المساعدة من تلك الموارد المحددة التي يتوفر الكثير منها على سبيل المثال في القوات المسلحة الكندية ومنظمات الصليب الأحمر الكندي".



يأتي هذا الطلب من حكومة دوج فورد في تورونتو في ظل ارتفاع في عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية الحرجة في مستشفيات كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.



ومن المتوقّع أن تعلن الحكومة الفدرالية في الساعات المقبلة استجابتها لطلب حكومة الحزب التقدمي المحافظ في تورونتو بإرسال القوات المسلحة إلى أونتاريو لمساعدتها على مواجهة الجائحة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.