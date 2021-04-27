الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

مواعيد القطارات 
مواعيد القطارات 

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في القاهرة ومحافظات الوجهين البحري و القبلي.

 

 تعرف على مواعيد القطارات  في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

 

مواعيد قطارات الوجه القبلي 

 

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 832 مميز – موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 777 مميز – موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

قطار رقم 891 مكيف – يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

قطار رقم 157 مميز – يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

 

مواعيد قطارات الوجه البحري

 

قطار رقم 916 VIP- موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

قطار رقم 586 مكيف ومميز – موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 24 مميز – موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

قطار رقم 914 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

قطار رقم 18 مميز – موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15

قطار قم 1208 مميز – موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

 

مواعيد القطارات المميزة

 

قطار رقم 1916 فرنساوي– يقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.

قطار رقم 1917 ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.

قطار رقم 1970 مكيف إسباني – يقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

قطار رقم 277 مطور – يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

 

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