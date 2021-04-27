محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع بشاير ويلتقى مواطني المنيرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء اليوم، المرحلة الثانية من مشروع بشاير الوادي شمال مدينة الخارجة يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاءات المنازل البالغ عددها ٩٠ منزل وتوصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للبدء في رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية التابعة للمشروع والتي سيتم توزيعها علي المستفيدين.

وفي سياق أخر التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد قرية المنيرة بمركز الخارجة.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتشجيع ومساعدة المواطنين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من إنتشار الفيروس، كما وجه بتشكيل لجنة فنية لفحص وترميم مسجد عمر بن عبدالعزيز بالمساهمة بين المحافظة والاهالي، وتشكيل لجنة فحص للزراعات المتضررة من إغلاق آبار الري بيوم السكون .

وقرر المحافظ دعم مسجد معاذ بمدينة الخارجة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه لتوفير أجهزة تكييف، كما وجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتثبيت أعمدة الإنارة بمنطقة الطريق الدائري لإنارة الطريق ورفع الرمال بالطريق الموازي لطريق الموقف الجديد ودراسة أنسب مكان لدوران السيارات بمنطقة البرامودي وسرعة إعادة رصف الشوارع بعد أعمال حفر توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة على مساحة ٢٨ فدان ، والذي يضم ٣٥ ألف شتلة توت وفسائل نخيل من الأصناف ذات الجودة والعائد الاقتصادي المرتفع.

ووجه بإستكمال المنشآت الخاصة بتربية دودة القز ومعامل الخيوط والأنسجة وإعداد نموذج لدورة متكاملة لإنتاج الحرير، وزراعة جانبي الطرق الداخلية بالمشروع بنخيل المجدول.