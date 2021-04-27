«محلية النواب» تطالب شركات المقاولات بتقديم مقترحاتها بشأن اشتراطات البناء

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مخاوف رؤساء الشركات العقارية من اعتماد الجامعات بشأن إصدار التراخيص، حيث أن وزير التعليم العالي أكد على استعداد الجامعات في إصدار التراخيص، في ظل التوافق على عدم الاعتماد على المحليات مرة ثانية في إصدار التراخيص، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه بالنسبة للمكاتب الاستشارية يمكن الاعتماد عليها لإصدار التراخيص في التشريع وليس في الاشتراطات البنائية الحديثة .

وأكد «السجيني » على ضرورة إعداد ورقة من لجنة التشييد والبناء وغرفة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات واتحاد الغرف بمقترحاتها عن الاشتراطات الجديدة، وعرضها على الحكومة لأخذها في الاعتبار قبل تطبيق المنظومة إلزاميًا.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الإثنين، عن الاشتراطات الجديدة للبناء.

وأشار «السجنيى » إلي أن اقترح فترة انتقالية للشركات التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء، غير أن هذا المقترح لم يؤخذ في إصدار الاشتراطات الجديدة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اقتنع بالمقترح، ورأى التمهل في القرار ودراسته خلال المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة إصدار التراخيص.

وأعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة صرفت مليارات من الجنيهات تعويضات لتنفيذ مشروعات قومية وتوسعة طرق مثل الطريق الدائري، ولكنها لن تقوم بتعويض المخالفين عن الأراضي، مشيرًا إلى أنه فى حين صدور رخصة بناء سبق إصدارها وتم اعتمادها وفقًا للاشتراطات الجديدة لن يتم التراجع عن تقسيم القديم للأراضي.

وعلى صعيد آخر، أعلن عضو مجلس النواب، أن الحكومة وافقت على استئناف البناء للحاصلين على رخصة البناء قبل قرار وقف تراخيص البناء بداية من منتصف شهر إبريل الجاري، ويبلغ إجمالي الحاصلين على رخصة البناء منذ شهر مايو عام 2020، وحتى الآن أكثر من 75 ألف رخصة، تم مراجعة حوالي أكثر من 20 ألف رخصة، منها 8 آلاف رخصة تقريبًا مطابقة لمواصفات البناء، والباقي مخالفة بين مخالفات جسيمة ومخالفات غير جسيمة،

وفيما يخص المخالفات الجسيمة، نوه «السجيني»، أنه سيتم السماح للمحافظين بالتصالح في اشتراطات البناء غير الجسيمة، أما المخالفات الجسيمة المتعلقة بالسلامة الإنشائية وعدم مطابقة الرسومات وتخصيص جراج لن يتم التصالح فيها، وسيتم إلغاء الرخصة وإصدار الرخصة على الاشتراطات الجديدة ، مشيرًا إلى اقتراح مد فترة انتقالية للحاصلين على أراضي لإقامة مشروعات بشهادة صلاحية، وذلك لعدم تأثرهم سلبيًا بالاشتراطات الجديدة للبناء.

شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين، من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس وليد مختار، والمهندس هشام شكري، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس محمد هاني العسال، والمهندس محمد محمود، ومحمود عبدالوهاب، وعلي راغب، والدكتور علي حسين عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.