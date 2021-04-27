غلق 47 منشأة و12 مركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

أعلنت محافظة الغربية، منذ قليل، غلق 47 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 12 مركزًا للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

ودعا الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد الغلق، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلي جانب آخر، نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع بعدد من قرى المركز، حيث أشرف على الحملة حمدي صديق رئيس مركز ومدينة المحلة، وتمكنت الحملة من صيانة وإصلاح نحو 40 كشافًا في نطاق قرى المركز، وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتركيب كشافات وزراعة نحو 25 عامود إنارة عامة.

وشدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وفي وقت سابق، استعرض محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بحضور رئيس مركز ومدينة زفتى، ورؤساء ومديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز، ومديري مديريات الري والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، موقف الأعمال بقطاع مياه الشرب والصرف، وأعمال المد والتدعيم بنحو ٥٤ قرية، وبالأخص في قريتي تفهنا ونهطاي، والمقرر الانتهاء منهما بحلول 30/6 المقبل باعتبارهما قريتين نموذجيتين.

أما قطاع الغاز، فقد ناقش محافظ الغربية الموقف الحالي للأعمال الجارية في عدد ٤ قرى، حيث تم الانتهاء من إدخال الغاز في قريتي سندبسط وتفهنا العزب، ليصل إجمالي القرى التي تم بها أعمال إدخال الغاز إلى ٦ قرى.

وراجع محافظ الغربية في قطاع التربية والتعليم، تجهيزات المدارس والأعمال الجارية في عدد 74 مدرسة، موجهًا بتوفير عدد 6 قطع أراضي لبناء مدارس جديدة، وفي قطاع الشباب والرياضة استقر جهاز تعمير الساحل الشمالي على 30 موقعًا سيبدأ العمل بهم ما بين إحلال وتجديد، وإنشاء جديد لعدد من مراكز الشباب الموزعة في مختلف قرى زفتى.