الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية» تطالب باستثاء المدن الساحلية من مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم

مطعم
مطعم

طالب مصطفى المكاوي، سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، بضرورة مراعاة المدن الساحلية المرتبطة بالموسم السياحي في الصيف، بشأن تطبيق قرار المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتي بدأ تطبيقها من السبت الماضي 17 أبريل 2021، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأشار «المكاوي»، إلى أن محافظات الدلتا الخمس،  يقدمون خدمة سياحية لجميع المواطنين المصريين الذين يزورون هذه الأماكن السياحية للترفيه وهربًا من حر الصيف، مؤكدًا ضرورة استثناء تلك الأماكن من المواعيد الصيفية كونها تساهم في الدخل القومي وتحد من البطالة بين الشباب.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة العامة للمستوردين، أن بعض المناطق السياحية تتمثل في مصيف بلطيم ومنطقة الصيادين في بحيرة البرلس، ومصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ومصيف رأس البر، وميناء دمياط.

وكان وزير التنمية المحلية، قد ذكر أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.

أما مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

اتحاد الغرف التجارية شعبة المستوردين مصر رمضان المطاعم المواعيد الصيفية

مواد متعلقة

«الغرف التجارية» يشيد بالتعاون المصري الليبي لتنمية العلاقات الاقتصادية

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

الوباء يحرق الأرض.. الهند تعيش مأساة إنسانية بسبب كورونا

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة