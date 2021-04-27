«الغرف التجارية» تطالب باستثاء المدن الساحلية من مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم

طالب مصطفى المكاوي، سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، بضرورة مراعاة المدن الساحلية المرتبطة بالموسم السياحي في الصيف، بشأن تطبيق قرار المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتي بدأ تطبيقها من السبت الماضي 17 أبريل 2021، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأشار «المكاوي»، إلى أن محافظات الدلتا الخمس، يقدمون خدمة سياحية لجميع المواطنين المصريين الذين يزورون هذه الأماكن السياحية للترفيه وهربًا من حر الصيف، مؤكدًا ضرورة استثناء تلك الأماكن من المواعيد الصيفية كونها تساهم في الدخل القومي وتحد من البطالة بين الشباب.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة العامة للمستوردين، أن بعض المناطق السياحية تتمثل في مصيف بلطيم ومنطقة الصيادين في بحيرة البرلس، ومصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ومصيف رأس البر، وميناء دمياط.

وكان وزير التنمية المحلية، قد ذكر أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.

أما مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.