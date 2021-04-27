أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 27-4-2021.

سعر الذهب في السوق المحلي المصري

سجلت أسعار الذهب اليوم تذبذبًا ملحوظًا، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، نحو 780 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في السوق العالمي

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1780 دولارًا ببداية التعاملات، وتترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالى الأمريكي لوضع السياسات المالية للاقتصاد الأمريكي وسعر الفائدة على الدولار، مما يحسم جزءًا من الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 897 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أي تغير بشكل ملحوظ ليسجل 780 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 666 جنيهًا فى التعاملات اليوم، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 897 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27796 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.