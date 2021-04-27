احذر.. عادات سيئة فى شهر رمضان

رمضان أهلًا، قال تعالى في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون"، شهر رمضان ينتظره جميع المسلمين كل عام لما له من منزلة كبيرة في العبادات والمكافآت من رب العالمين، ينتظره المسلم ويتضرع إلى الله شاكرا فضله ونعمته وطالبا مغفرته ورحمته والعتق من النار.

يعد شهر رمضان من أفضل الشهور وأكرمها، فهو فرصة يغتنمها المسلمون في الدنيا ليكثروا من الصدقات وصلة الأرحام، فالصيام تهذيب للنفس وليس الامتناع عن الأكل والشرب فقط، ولكنه الامتناع عن النميمة والألفاظ النابية وغيرها من المعاصي، وذكر رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - شهرَ رمضانَ فقالَ "شهرٌ كتبَ اللَّهُ عليكم صيامَهُ وسننتُ لكم قيامَهُ فمن صامَهُ وقامَهُ إيمانًا واحتسابًا خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمُّهُ".

وبالرغم من فضل الشهر الكريم، إلا أن الكثير من المصريين يقومون بأعمال منافية لما أمرنا به الله عز وجل وبلغنا به رسولنا الكريم، ومن أبرز هذه العادات السيئة:

العصبية والشجار في شهر رمضان

تؤثّر العصبية على العلاقات الإنسانية بين الأفراد، ونرى الكثير يرجع سبب العصبية إلى الصيام بسبب الامتناع عن الشراب والأكل والتدخين، فالتعامل مع شخص غاضب قد يكون له تأثير كبير على العلاقة به، سواء علاقة الزوجين وعلاقة الشخص العصبي بأبنائه وجيرانه وزملائه وأثناء السواقة.

وفي كل مكان نسمع مقولة "اللهم أنى صائم" أو"ابعد عني أنا صائم وهافطر عليك"، وكأنهم يتفضلون على شهر رمضان بصيامهم، وبالرغم أن العصبية لا تبطل الصيام إلا أنها ترهق الصائم وتثقل عليه، وقد تعرضه لبعض الأمراض التي تسبب الوفاة وأهمها الجلطات والسكتات الدماغية والسكتة القلبية.

التبرج والملابس المثيرة في شهر رمضان

لا شك أن وضع المكياج أمر هام خاصة للبعض النساء والفتيات، لا نناقش حلاله أم حرامه فاحلال بيّن والحرام بيّن، ولكننا نناقش الإفراط والمبالغة المخيفة في بعض الأحيان في الكميات التي تضعها النساء في الأيام العادية، فما بالنا في شهر رمضان الكريم، فلا داعي للفت الأنظار سواء بعبارات المغازلة او بعبارات الاستغفار استنكارا لما يروه، وكذلك الملابس التي تظهر مفاتن المرأة سواء كانت ضيقة أو قصيرة أو شفافة، متناسين أن للشياكة عنوان آخر وهو تناسق الألوان وأن تكون طلتها لها رونق يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الذي ننتمي له.

النوم طوال نهار رمضان

أفاد أهل العلم أنّ النوم طيلة نهار رمضان لا يبطل الصّيام حتى لو نام المسلم اليوم كلّه، وذلك بشرط أن يقيم الفرائض التي كتبها الله عليه كالصلوات الخمس والأفضل للمسلم أن يغتنم أيام رمضان المبارك لقراءة القرآن والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولكن البعض يعلل ذلك بأن النوم نهار رمضان بمثابة الهروب من تداعيات الصيام التي لا يستطيعون تحملها.

العادات الغذائية السيئة في شهر رمضان

تتغير العادات الغذائية خلال شهر رمضان بشكل كبير، خاصة عندما يتزامن الشهر الفضيل مع فترات النهار الطويلة في الربيع والصيف، ففترة الصيام الطويلة تؤثر على عدد الوجبات التي سنتناولها خارج فترة الصيام وحتى على طبيعة هذه الوجبات ومكوناتها، وللأسف فإن نسبة لا يستهان بها من الصائمين يقعون في فخ العادات الغذائية السيئة في شهر رمضان، ويمكن تلخيص أهم هذه العادات كالآتي: