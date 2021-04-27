الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أحب الفانوس».. ذكريات مديحة كامل مع شهر رمضان

مديحة كامل
مديحة كامل

تحدثت الفنانة الراحلة مديحة كامل، في فيديو قديم عن ذكرياتها في رمضان خلال استضافتها في برنامج «ذكريات رمضان»، مع الإعلامية سوزان حسن.

مديحة كامل، قالت: «إن شهر رمضان ارتبط معها بذكريات جميلة في طفولتها بالإسكندرية، وكان اللعب بالفانوس هو كل ما يشغلها، ورمضان يعني إسكندرية وشوارعها اللي دايمًا مليانة بالأنوار والمساجد المتزينة وبتوع الكنافة والقطايف».

وأضافت: «أنها تحب الفانوس وكانت حريصة على شرائه دائمًا حتى عندما كبرت».

وعن الأعمال التي تعرض في رمضان قالت: «دايمًا الإعداد لأي عمل لرمضان بيبقى فيه توتر وقلق واهتمام خاص؛ لأن في رمضان الجمهور كله بيبقى عنده حب إنه يتمتع بالتليفزيون، وكنت بقول يا ريت طول السنة رمضان عشان نبقى مهتمين كده». 

اعترافات مديحة كامل 

«لا وجود لهذه التسمية في قاموسي ولا حتى نجمة دراما، نجمة كوميديا، نجمة شباك، فهذه التسميات تم اختراعها ولا أساس لها»، هكذا تحدثت الفنانة مديحة كامل في حوارها لجريدة شباب بلادي عام 1988.

واعترضت في حوارها على اعتبارها نجمة إغراء، وقالت إنها تعتبر نفسها ممثلة فقط للدور الذي يسند إليها، ويكون بينها وبين المخرج قبل بداية العمل تفاهم واضح على الخط الذي ستتبعه في رسم الشخصية.

وتحدثت الفنانة الراحلة عن الإنسانة مديحة كامل، وقالت إنها شخصية عنيدة وطيبة في نفس الوقت: «أنا عنيدة أمام رأيي الذي أقتنع به، عنيدة إلى الدرجة التي من الممكن أن تكون ضد نفسها، لكنها طيبة إلى حد الطفولة، هذه ثمة الفنانين، فبداخل كل فنان طفل».

أما عن رأيها في الرجل، والمرأة، الحب، الزواج، قالت إن الرجل يجب أن يكون مثاليًا وحنونًا ومتفاهمًا وقويًا؛ لأن الدنيا أصبحت تحتاج إلى القوة، والمرأة تحتاج إلى رجل تشعر بقوته، أما المرأة فيجب أن تكون «ست بيت» بالدرجة الأولى ومثقفة لكي تكون مثالًا جيدًا لأولادها، ويجب عليها أن تحب زوجها وأولادها وتحب حياتها، كما لا بدّ أن تكون قوية كي تتحمل الحياة ومتاعبها.

وقالت إن الحب يعني بالنسبة لها أشياء كثيرة، تحب أن تتعامل مع نفسها ومع غيرها بالحب، ومع العمل أيضًا بالحب، تعمل كل شىء بالحب، فهو نعمة كبيرة؛ لأن بعض الناس لا يعرفون كيف يحبون.

واعتبرت الزواج مثل الإنفلونزا تصيب الإنسان في أي وقت دون مقدمات، فالإنسان يتخبط ويجد نفسه في النهاية متزوجًا، لكنها تنظر للزواج نظرة متشائمة، فزواج الفنانة نوع من الانتحار، فالفنانة المتزوجة بمثابة مطلقة مع وقفت التنفيذ.

مديحة كامل رمضان 132 ألف فانوس رمضان ذكرى ميلاد مديحة كامل رجال في حياة مديحة كامل

الأكثر قراءة

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

ننشر أسماء ضحايا اصطدام قطار بسيارة نقل فى السويس

محمد رمضان يستعد للسفر لغزة.. تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل موسى

وفاة حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية

«التحرير الفلسطينية» في ذكرى انطلاقتها: المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

فلسطين: ارتفاع عدد الوفيات بين جالياتنا بسبب كورونا إلى 399 حالة