«أحب الفانوس».. ذكريات مديحة كامل مع شهر رمضان

تحدثت الفنانة الراحلة مديحة كامل، في فيديو قديم عن ذكرياتها في رمضان خلال استضافتها في برنامج «ذكريات رمضان»، مع الإعلامية سوزان حسن.

مديحة كامل، قالت: «إن شهر رمضان ارتبط معها بذكريات جميلة في طفولتها بالإسكندرية، وكان اللعب بالفانوس هو كل ما يشغلها، ورمضان يعني إسكندرية وشوارعها اللي دايمًا مليانة بالأنوار والمساجد المتزينة وبتوع الكنافة والقطايف».

وأضافت: «أنها تحب الفانوس وكانت حريصة على شرائه دائمًا حتى عندما كبرت».

وعن الأعمال التي تعرض في رمضان قالت: «دايمًا الإعداد لأي عمل لرمضان بيبقى فيه توتر وقلق واهتمام خاص؛ لأن في رمضان الجمهور كله بيبقى عنده حب إنه يتمتع بالتليفزيون، وكنت بقول يا ريت طول السنة رمضان عشان نبقى مهتمين كده».

اعترافات مديحة كامل

«لا وجود لهذه التسمية في قاموسي ولا حتى نجمة دراما، نجمة كوميديا، نجمة شباك، فهذه التسميات تم اختراعها ولا أساس لها»، هكذا تحدثت الفنانة مديحة كامل في حوارها لجريدة شباب بلادي عام 1988.

واعترضت في حوارها على اعتبارها نجمة إغراء، وقالت إنها تعتبر نفسها ممثلة فقط للدور الذي يسند إليها، ويكون بينها وبين المخرج قبل بداية العمل تفاهم واضح على الخط الذي ستتبعه في رسم الشخصية.

وتحدثت الفنانة الراحلة عن الإنسانة مديحة كامل، وقالت إنها شخصية عنيدة وطيبة في نفس الوقت: «أنا عنيدة أمام رأيي الذي أقتنع به، عنيدة إلى الدرجة التي من الممكن أن تكون ضد نفسها، لكنها طيبة إلى حد الطفولة، هذه ثمة الفنانين، فبداخل كل فنان طفل».

أما عن رأيها في الرجل، والمرأة، الحب، الزواج، قالت إن الرجل يجب أن يكون مثاليًا وحنونًا ومتفاهمًا وقويًا؛ لأن الدنيا أصبحت تحتاج إلى القوة، والمرأة تحتاج إلى رجل تشعر بقوته، أما المرأة فيجب أن تكون «ست بيت» بالدرجة الأولى ومثقفة لكي تكون مثالًا جيدًا لأولادها، ويجب عليها أن تحب زوجها وأولادها وتحب حياتها، كما لا بدّ أن تكون قوية كي تتحمل الحياة ومتاعبها.

وقالت إن الحب يعني بالنسبة لها أشياء كثيرة، تحب أن تتعامل مع نفسها ومع غيرها بالحب، ومع العمل أيضًا بالحب، تعمل كل شىء بالحب، فهو نعمة كبيرة؛ لأن بعض الناس لا يعرفون كيف يحبون.

واعتبرت الزواج مثل الإنفلونزا تصيب الإنسان في أي وقت دون مقدمات، فالإنسان يتخبط ويجد نفسه في النهاية متزوجًا، لكنها تنظر للزواج نظرة متشائمة، فزواج الفنانة نوع من الانتحار، فالفنانة المتزوجة بمثابة مطلقة مع وقفت التنفيذ.