الغرفة التجارية بالجيزة: المخابز تستعد لإنتاج 120 مليار رغيف خبز فى العام الجديد

قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن المخابز تستعد في العام المالي الجديد لإنتاج ١٢٠ مليار رغيف خبز بقيمة دعمة ٥٠ مليار جنيه لعدد ٦٦.٧ مليون مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز.



ولفت "الرفاعي" إلى أن موازنة دعم السلع التموينية قد ترتفع في العام المالي الجديد من ٨٤.٤ مليار جنيه إلى ٨٧.٢ مليار بزيادة تقدر بـ٣.٢ مليار، لافتًا إلى أن دعم رغيف الخبز يقدر بمبلغ ٤٤.٨ مليار بالإضافة إلى ٢.٥ مليار دعما لمستودعات الدقيق ومبلغ ٣.٨ مليار لدعم نقاط الخبز ليصبح الإجمالي ٥٠ مليار جنيه.



وأضاف الرفاعي"، في تصريحات له، أن عدد المستفيدين من دعم السلع ٦٣.٦ مليون فرد بواقع ٥٠ جنية شهريا لعدد ٥٨.٥ مليون مواطن، لافتًا إلى أن ما قررته لجنة التسعير للمنتجات البترولية بأنها قامت بتثبيت سعر السولار وهي التي يعتمد عليها السوق بشكل كبير في نقل السلع والبضائع مما يعمل على عدم تحريك أسعار السلع، فضلا أيضا على تثبيت أسعار السلع التموينية وكذلك الخبز ولنفس السبب، خاصة أن المخابز تعمل بالغاز الطبيعي أو السولار، وأيضا سيارات النقل الثقيل تعمل بالسولار.



وتابع: "من وجهه نظري تكاد التأثير في أسعار السلع والمنتجات طفيفة جدا، وهذا ما لحظناه بعد مرور ٤ أيام على قرار اللجنة، وأن من سيتأثر بذلك هو سيارات الملاكي والقليل من سيارات النقل الصغيرة".