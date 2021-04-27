قبل رامز جلال.. حكاية أشهر برامج «المقالب» في رمضان

اعتاد المصريون على وجود برامج المقالب في خلال شهر رمضان، والتى أبدع فيها إبراهيم نصر وحسين الإمام وغيرهم بداية من الثمانينيات ببرنامج "الكاميرا الخفية" الذي قام بتقديمه فؤاد المهندس، حيث كان يقوم بتعريف مضمون الحلقة التى يقوم بدورها الفنان إسماعيل يسرى ويعتمد من خلالها على أن المواطن هو نجم الحلقة بعد تعرضه لموقف كوميدي يظهر فيه ردة فعله.

استمر البرنامج لعدة سنوات، كما أن الفنان إسماعيل يسرى تابع تقديم برنامج المقالب واستعان بالفنان محمود الجندى، ليستكمل ما بدأه مع فؤاد المهندس قبل أن يقرر انفراده بالبرنامج ويصبح هو البطل، ولكن تلك المرة من خلال برنامج يحمل اسم" مافيناش زعل" للكاتب يوسف معاطي.

وبعد ذلك بدأ الفنان إبراهيم نصر في تقديم شخصيته الشهيرة زكية زكريا، في الشارع مع المواطنين العاديين.

وبعد ذلك دخلت برامج المقالب إلى الاستدوديوهات وكانت تستهدف نجوم الفن والموسيقى، فجاءت سلسلة حسين الإمام وضحاياه زملائه النجوم فى عدد من المواسم، إلا أن تطورت بالشكل المعتاد عليه الأن.

وجاء برنامج "حسين ع الهوا" الذي اعتمد على عمل مقالب قدمها الفنان حسين الأمام في نجوم ومشاهير، وشاركه في تقديمه بالتمثيل إسماعيل فرغلي، وبدرية طلبة، وكتبه شامخ الشندويلي، وأخرجه رائد لبيب عام 2001، وكان يعرض عقب انطلاق مدفع الإفطار، ووصف بأنه أنجح برامج المقالب التي أنتجها التلفزيون المصري، بل إن نجاحه وقتها فاق برنامج «الكاميرا الخفية» للفنان إبراهيم نصر، الذي كان يقدم برنامجه في التوقيت نفسه.

وحصل الفنان إبراهيم نصر أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت. وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب" و(الزمن المر) كما شارك في عده مسرحيات كما عمل في حلقات عديده في برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة. للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها من الأفلام التي شارك في تمثيلها، نذكر منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.