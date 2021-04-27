الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يعقد اجتماعًا لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها دفع الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة والواعدة للسياحة إلى مصر.

وخلال الاجتماع، تم إطلاع أعضاء مجلس  الإدارة على مستجدات أعمال الحملة الترويجية لتنشيط حركة السياحة في الأسواق العربية، ومناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها.

كما تم أيضًا مناقشة أجندة الأحداث والفعاليات السياحية لعام ٢٠٢١ ومدي إمكانية رعاية بعض الفعاليات السياحية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، والتي من شأنها أن تعمل على التواجد في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للمقصد المصري.

كما تم تقييم أرشيف الصور والفيديوهات الترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة، والذي تقوم بإعداده الوزارة لأول مرة تمهيدًا لاستكمال قاعدة البيانات الإلكترونية التي يتم إعدادها لهذا الأرشيف واستكماله، بإلاضافة إلى مناقشة إنشاء وحدة تصوير بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي لإنتاج الافلام الترويجية وتصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية واستخدامها في الترويج والدعاية للمقصد المصري.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبحث حاليًا آليات التوجة نحو السوق الروسي بعد الإعلان عن استئناف فتح الطيران بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام نحو 6 سنوات عقب انفجار الطائرة الروسية عام 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

وقد قامت السلطات الروسية طوال السنوات الماضية بإرسال عدد من الوفود الأمنية؛ لمتابعة الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وخاصة مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وقد أعلن وزير السياحة والآثار عن جاهزية الفنادق لاستقبال أي وفود سياحية من أي جنسية.

سياحة اجتماعات مصر تنشيط السياحة وزارة السياحة والآثار

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