«خيرات رمضان» حكاية أغنية نادرة غناها إسماعيل ياسين للشهر الكريم

عدد كبير من الجمهور لا يعرف أن الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين قدم أغنية لشهر رمضان الكريم، وهي أغنية "خيرات رمضان".

اشتهر الفنان إسماعيل ياسين بأداء المونولوجات الغنائية، وقرر تقديم أغنية لشهر رمضان، وهي أغنية "خيرات رمضان"، والتى كانت ضمن ألبومه "ياللى بتحسد"، إنتاج شركة "القاهرة للصوتيات والمرئيات"، وهي من كلمات مصطفى عبده، ولحن عزت الجاهلى.

ورصدت هذه الأغنية مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان، وخاصة في المناطق الشعبية، حيث التقاليد والطقوس الروحانية القديمة.

وتقول كلمات الأغنية: "الحاج أمين قال للصايمين أنا عندى التين والقمر الدين.. والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى م الخير أشكال وألوان.. وطلع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين.. الشيخ رضوان خد لولاده أربع فوانيس.. هيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس.. يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين.. ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس.. والفرح يبان ع الشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين.. راجع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين.. الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال خد منه قطايف وكنافة ودفعله ريال.. وطلع من عنده مش عارف راح يمشى إزاى.. من كتر الخير متهيأله ينده شيال.. والشيخ رضوان رمز وعنوان للخير فى بلادنا وللملايين.. راجع فرحان يدعى لرمضان ومعاه التين والقمر الدين".

وبينما كان الرئيس السادات يفكر في تكريمه فقد وافته المنية في 24 مايو 1972 إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف ولذلك كان يسمى (بالمضحك الحزين) فرغم أن أكثر أفلامه كوميدية ومضحكة إلا أنه كان يعيش حزينا وخاصة آخر أيام عمره.