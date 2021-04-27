مطالبات بتطبيق فترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع مع الاشتراطات الجديدة للبناء

كشف عدد من رؤساء الشركات العقارية، خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، حول الاشتراطات الجديدة للبناء، عن تخوفهم الشديد من الاعتماد على قدرات كليات الهندسة بالجامعات المصرية على إصدار شهادة صلاحية المنشأة وفق الاشتراطات الجديدة.

ونوه رؤساء الشركات العقارية، على أهمية إعادة النظر في منح فترة انتقالية للشركات، التي حصلت على صلاحية لأراضيها قبل الاشتراطات الجديدة للبناء لعدم تأثر أصحاب هذه الأراضي سلبًا بالاستثمارات التي ضخوها في شراء الأراضي وتصميم المباني قبل الاشتراطات الجديدة.

وأوضحوا أهمية تسهيل إجراءات منظومة إصدار التراخيص، وضرورة تطبيق فترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع مع الاشتراطات الجديدة، حيث أن المكاتب الاستشارية لن تجازف بسمعتها في إصدار تراخيص مخالفة، كما أبدوا تخوفهم كذلك من تحديد مدة 60 يوم لإصدار التراخيص، في ظل قدرة الحكومة على سرعة إصدار التراخيص في هذه المدة، مشددين على ضرورة عدم تراجع الدولة عن إصدار التراخيص للمشروعات لعدم إرباك الشركات.

وعلي صعيد آخر قال أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إن، الهدف من منظومة التراخيص الجديدة حوكمة منظومة إصدار التراخيص ووقف نزيف المخالفات وفي الوقت نفسه فتح مشروعات في المجتمعات الجديدة، وزيادة الرقعة العمرانية وفتح محاور تنمية، متابعًا :"يأخذ التعجب على مصر كيف لدولة بتاريخ 7 آلاف سنة تعيش على مساحة 5% من مساحتها".

وأوضح رئيس لجنة الادارة المحلية ، أن الحكومة، قررت وقف إصدار التراخيص البناء الجديدة في عواصم المحافظات والمدن حتى تمنح نفسها الفرصة لإنشاء منظومة جديدة للبناء، منوهًا في الصدد إلى أن قرار وقف تراخيص البناء قانوني إذ يسمح القانون للمحافظين بإصدار قرار بوقف التراخيص لمدة عامين.

شارك في الجلسة النقاشية لجمعية رجال الأعمال المصريين، عدد كبير من المطورين وكبار رجال الأعمال المصريين من بينهم المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس وليد مختار ، المهندس هشام شكري ، الدكتور أحمد شلبي ، المهندس محمد هاني العسال ، المهندس محمد محمود ، محمود عبدالوهاب ، علي راغب ، الدكتور علي حسين عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة.