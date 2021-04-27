ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر اليورو، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، لذلك نقدم لكم تقريرًا يتضمن كافة أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى، في البنوك العاملة في مصر، ووفقا لآخر التحديثات والتطورات لسعر الصرف داخل البنوك.

ونستعرض لكم خدمة أسعار العملات الأجنبية والعربية، في تقرير يومي، يحتوي على جميع أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث يتضمن التقرير التالى أسعار اليورو الأوروبي في البنوك التالية، "البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك عوده".

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021

تعد أسعار اليورو الأوروبي، مصدر بحث واهتمام للقارئ المصرى على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم داخل التقرير كافة أسعار الصرف لليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى في العديد من البنوك العاملة في مصر، كما هو بالآتي:

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصرى اليوم

وصل اليورو الأوروبي، في البنك الأهلى المصرى "الحكومي"، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٥٨٤ جنيه، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٣٤٢ جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجارى الدولى cib اليوم

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك التجارى الدولى cib، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٧٦٤ جنيه، وسجل سعره عند البيع ١٩.٠٥٨٥ جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزى المصرى اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٩٤٤ جنيه، وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٥٢٣ جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر "الحكومى"، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٥٨٤ جنيه، وسجل سعره عند البيع ١٩.٠٣٤٢ جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٥٨ جنيه، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٤٦ جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك عوده اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك عوده، اليوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، عند الشراء ١٨.٨٩٥١ جنيه، ووصل سعره عند البيع ١٩.٠٥٨٥ جنيه.