الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاستثمار الروسى» يعلن إرسال أول دفعة من «سبوتنيك V» للهند فى مايو

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، عن إرسال الصندوق للقاح "سبوتنيك-في" إلى الهند، وسط الوضع الصحي الصعب الذي تمر به الهند نتيجة تفشي سلالة جديدة من "كوفيد-19" بها، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى ستصل في مطلع الشهر المقبل.
 

وقال دميترييف، في مقابلة متلفزة نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية، الإثنين، إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيقدم لقاح [سبوتنيك في] إلى الهند، وستصل الدفعة الأولى في 1 مايو".


وأضاف أن "الهند ستكون واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاح الروسي، وأنها الدولة الأكبر من حيث تعداد السكان التي تمنح الترخيص الطارئ للقاح الروسي".
 

يذكر أن الهند سجلت، الإثنين، أعلى زيادة يومية في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، بواقع نحو 353 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع أكثر من 2800 حالة وفاة، رغم تصاعد الجهود المحلية والعالمية لاحتواء التفشي -الأسوأ في العالم حاليا- الذي تواجهه الدولة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الهندية.


كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981  حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374  ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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